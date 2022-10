Info před začátkem turnaje

Každý tým a jeho hráči účastí v turnaji souhlasí s pravidly.

Každý hráč musí být zaregistrován na webu a musí být součástí týmu.

Kapitán každého týmu musí být přítomen na discordu ZDE.

Hraje se formátem BO25.

This competition is not in any way affiliated with Krafton, Inc.