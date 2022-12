DOTA2 Vánoční turnaj 2022 | Play-Off

DOTA2 Vánoční turnaj

Osmifinále hrajeme BO1 zbytek BO3



Jednoduchý popis turnaje:

Vánoce.

V dnešní době je to víc čas stresu a shonu než lásky a rodiny, proto je tu, jako každý rok, naše nejoblíbenější hra DOTA2 se svým nejklasičtějším z klasicky klasických turnajů dělaným pro úplně všechny, bez ohledu na to jestli máte 1K MMR nebo 15K.

Vánoční turnaj je na naší scéně opravdu silně vžitou tradicí a pro všechny je to možnost si ještě jednou před koncem roku zasoutěžit v turnaji o solidní prizepool a užít si kopu legrace. Letošní rok navíc nabídne návrat ke kořenům komunitního vysílání u nás v podobě “HUBu”. Pro připomenutí, znamená to velmi odlehčené vysílání z gauče v poKově domácím studiu, hodně komunikace s diváky, zajímavé vychytávky na streamu, soutěže pro diváky (od hlavní partnera streamu Alchemistr), spousty zábavného contentu jak live tak předtočeného a v neposlední řadě zajímavými hosty, kteří dorazí přímo na místo! Můžete se těšit na giga mozkovnu Larfu tak největšího baviče Surlovce.



Hrajeme 17.12. (so) a 18.12. (ne)



17.12. nás čekají skupiny, které budou vylosovány a pravidla upřesněna podle počtu účastníků. Skupiny se budou hrát každý s každým BO1. TOP týmy postoupí do další fáze turnaje.

18.12. od 13:00 se TOP16 týmů ze skupin utkají v Single elim pavoukovi. Osmifinále bude BO1 a poté každý zápas bude BO3 a hrajeme i o třetí místo, nejlepší týmy si poté rozdělí hezký prizepool.





Kapitán každého týmu musí být přítomen na discordu ZDE



Prizepool: 16 000 Kč

Výhru si týmy rozdělí následovně:

1. místo – 8 000 Kč

2. místo – 4 000 Kč

3. místo – 2 400 Kč

4. místo – 1 600 Kč

Hlavní stream: twitch.tv/poko877





V sobotu může volně komentovat jakýkoliv zápas úplně kdokoli, případně mohou i účastníci turnaje streamovat zápasy ze svého pohledu. V neděli platí stejná pravidla kromě Grand Finále, které bude vyhrazeno pouze pro oficiální vysílání, takže ani z žádný z hráčů ho nesmí streamovat ze svého pohledu.