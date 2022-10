SAZKA eLEAGUE 2.split | PUBG | STAGE I | Kvalifikace #3

Info před začátkem turnaje

Každý tým a jeho hráči účastí v turnaji souhlasí s pravidly.

Každý hráč musí být zaregistrován na webu a musí být součástí týmu.

Pro účast je třeba se registrovat do turnaje a ve stanovený čas provést check-in.

Check-in

se provádí 4 hodiny před začátkem turnaje a slouží k potvrzení přítomnosti hráče a týmu. Kapitán každého týmu musí být přítomen na discordu ZDE.

Administrátor v čas oficiálního začátku turnaje vygeneruje balíky.

Hraje se formátem BO5. (Miramar, Miramar, Erangel, Erangel, Erangel)

Jak hrát turnaj?

1. V první řadě počítáme s tím, že jste úspěšně registrovaní do turnaje a potvrdili jste check-in a nyní čekáte, než turnaj začne.

Po vygenerování balíků si vyhledáte, ve kterém balíku se váš tým nachází

Admin před začátkem turnaje zveřejní heslo, které je nutné zadat při připojení do hry ve hře

V místnosti na PUBG Discordu bude admin informovat o tom, kdy bude založen zápas

2. Po zapnutí hry kliknete na kolonku “Custom” a následně zvolíte ESPORTS MODE

Ve vyhledávači musíte najít jméno, které určí admin v jedné z komunikačních místností - může vypadat např takto: eLEAGUE Kvalifikace B1

Po vyhledání hry zadáte heslo, které jste našli v bodě 1

3. Tento postup opakujete na všech 5 mapách.

Pokud některému hráči spadne hra v zápase, je možnost se napojit zpět pomocí restartu hry a následného tlačítka "Reconnect". Pokud však tato možnost nefunguje, v takovém případě se server restartovat nebude, pouze v případě, že se nenapojí dva hráči z týmu. Pokud ve hře stále bude alespoň 3 hráči z týmu, tým má stále šanci na postup.

Výsledky jednotlivých zápasů najdete vždy na stránce turnaje v kolonce “Balíky”

V případě jakéhokoliv problému vždy kontaktujte admina turnaje, a to výhradně na Discordu

This competition is not in any way affiliated with Krafton, Inc.