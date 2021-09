Zvenku nenápadná budova, uvnitř herní sídlo snů. Tým NAVI ukázal nové zázemí

Fanoušci mohou do soukromých prostor nahlédnout v krátkém videu, které tým zveřejnil na svých sociálních sítích. Při vstupu návštěvník spatří dominantní prosklenou vitrínu s vyhranými tituly. Vlastní kuchyň a obchod s oblečením doplňuje konferenční a odpočinková část. Nechybí samozřejmě ani několik herních místností s tím nejlepším vybavením.

Po kanceláři jsou rozmístěny světelné panely se symbolickými citáty jako „We need more gold“ nebo „Memes are our passion“. Ve videu se objeví i legenda Counter-Striku Oleksandr „s1mple“ Kostyliev, který láká na týmové oblečení Natus Vincere.

Nové sídlo jistě ocení i nově zformovaná sestava Dota 2, v čele s kapitánem Alexey „Solo“ Berezinem.