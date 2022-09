Zews se po roční pauze vrací na profesionální Counter-Strike scénu. Pomůže tuzemskému celku O Plano

Před rokem čtyřiatřicetiletý Wilton "zews" Prado se rozhodl pověsit myšku na hřebík, ale jak vidíme ne na dlouho. Respektovaný brazilský coach se vrací zpět do velké hry a pokusí se pomoc tuzemskému klubu O Plano dostat se na brazilský Major a nejen.

Třináct let aktivní cskařské kariéry a skoro osm let v trenérské roli, přesně takové je herní resumé velezkušeného Wiltona, který ve své době pomohl Luminosity-SK k výhře na MGL Columbus 2016, ESL One Cologne 2016 a spoustě dalších turnajů.

Americký klub Evil Geniuses byl posledním působištěm ostříleného Prada. Zews se věnoval Counter-Strike: Global Offensive sekci zlých géniů něco málo přes rok, než odešel do pomyslného esportového důchodu.

Na jaře tohoto roku brazilec prodělal srdeční záchvat a po úspěšné rehabilitaci se ve svém rozhovoru pro web Dust2.com.br krátce vyjádřil o své potenciální trenerské kariéře. Tehdy řekl, že momentálně nemá v plánu se vracet na profesionální Counter-Strike scénu.

S příchodem prestižní Major akce do Brazílie - země neobyčejných kontrastů se vše okamžitě změnilo. Prostě a jednoduše Prado chce být u historicky prvního velkého CS:GO turnaje ve své zemi a nejlépe hrát ho před domácím publikem.

Brzy se dozvíme, jestli se jeho novým svěřencům podaří se dostat na světový Intel Extreme Masters Rio 2022. Začátkem října totiž začínají nabušené americké kvalifikace na kýžený brazilský Major.

Aktuální CS:GO sestava O Plano

Gustavo " yel " Knittel - Kapitán

" Knittel - Kapitán Vito " kNgV- " Giuseppe

" Giuseppe Caike " caike " Costa

" Costa Guilherme " piria " Barbosa

" Barbosa Gabriel " NEKIZ " Schenato

" Schenato Wilton "zews" Prado - Trenér

Zdroj: HLTV | Twitter