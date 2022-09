Zdravotní přestávka Laca je velká ztráta, říká sAvana1 ze Sampi. AWP se ujal T4gg3D, kdo bude IGL?

S nemilou zprávou přišel tým Sampi. Její stěžejní hráč Ladislav "GuardiaN" Kovács si dal do konce roku pauzu od CSka. Na server ho nepustí zdravotní komplikace. Organizace Jakuba Jankta tak šáhla k několika změnám. Víc popsal webu Sazka eLEAGUE talentovaný slovenský rifler Lukáš "sAvana1" Lintner.

Slova podpory krátce po oznámení, že "Laco" kvůli zdraví nemůže hrát, přišly s konkurenčních organizací. "Přejeme brzké uzdravení, budeme se těšit na serveru v příštím roce," napsali SINNERS. "Dej se do kupy Laco, ať se zase potkáme na serveru," reagovali Dynamo Eclot.

In-Game Leader MATYS, T4gg3D na pozici AWP

"Prestávka Laca je pre nás velká stráta ale je to niečo s čím sa ako team musíme popasovať," řekl redakci Sazka eLEAGUE slovenský rifler Lukáš "sAvana1" Lintner.

Při dotazu na návrat legendárního snipera byl Lukáš zdrženlivý. "To je otázka na ktorú je momentálne strašne ťažké odpovedať, osobne ale verím v to že sa vráti a bude mu to strielať," uvedl.

Bývalý hráč eSuby zároveň odhalil, jak se změnily role v týmu. GuardiaN byl totiž AWPer a In-Game Leader v jedné osobě.

"IGL prevzal Matúš a AWP Mišo/T4gg3D. Matúš bol zvyknutý callovať ako second IGL takže to pre neho nieje nič nové. T4gg3D hrával AWP dlho, vie sa s ním veľmi dobre hýbať a vytvára s ním obrovský priestor pre team. Úprimne som čakal, že budeme mať s týmito dvoma rolami problém ale zatial to vyzerá až podozrivo dobre," řekl sAvana1 k nové roli MATYSE a T4gg3Da.