Září ve znamení kvalifikací na The International 2022. První na řadě je východní Evropa

Od třetího do sedmnáctého září se budou konat velmi důležité kvalifikace na dotařský turnaj roku - The International 2022. Pozvané týmy se sejdou v bitvě o možnost zahrát si na multimilionovém klání. Prvním regionem, který odšpuntuje kvalifikační jízdu se stala východní Evropa.

Paralelně s východní Evropou bude hrát také Jižní Amerika (3-7.9). O den později, osmého září se pomalu, ale jistě přesuneme do Severní Ameriky a Číny, kde se nejlepší místní celky utkají o možnost zahrát si kýžený jedenáctý The International.

Následuje Jihovýchodní Asie doprovázená západní Evropou, která nás ze všech zajímá nejvíce, jelikož v evropském klubu Into The Breach působí český midař Ondřej "Supream^" Štarha, který se pokusí dostat na The International 2022 a rozšířit tak početnou československou výpravu.

Skvělý Rubick v podání Ondřeje

Supremův nezastavitelný Invoker

The International 2022: Harmonogram kvalifikací

