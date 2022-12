Z Entropiq k šampionům IEM Dallas? Forester by mohl posílit Cloud9, spekuluje HLTV

Podle Timofeje "⁠interz⁠" Yakušina, který je známý pod twitterovým nickem OverDrive chce management Cloud9 šáhnout po dvou letech do své sestavy ex-hráčů ruského týmu Gambit. Serveru HLTV to pak potvrdily jeho zdroje. Otázkou je, po kom americká organizace šáhne. Mohl by to být dostupný ruský rifler Igor "Forester" Bezotecheskiy, který naposled hrál za pražský Entropiq.