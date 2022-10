Worlds 2022: Vyřazovací část turnaje se blíží. Evropské šance drží tým Rogue

Špatně připravený Fnatic

Fnatic se úspěšně kvalifikoval do skupinové části turnaje kde v prvním týdnu překvapivě zvítězil nad T1 a Cloud9. Závěrečné boje o postup ze skupiny ale tým Marka „Humanoid“ Brázdy nezvládl a z odvetných zápasů si neodnesl byť jediný bod a v turnaji skončil.

“Nepodařilo se nám předvést to nejlepší co v nás je kvůli tomu, jak jsme přistupovali k přípravě. Moc jsme netrénovali a když už, tak to nebylo dostatečně efektivní,” prozradil Upset, ADC týmu Fnatic.

Ještě hůř dopadl další zástupce Evropy, G2. Evropská sestava si ze skupiny B odnesla jedinou výhru proti Evil Geniuses, o nějakých šancích na postup tak v případě G2 nemohla být vůbec řeč.

Evropský tahoun

Suverénní první týden a štěstí v odvetné části čekalo na Rogue. Jediný držící se evropský celek se ale po famózní jízdě čtyř vyhraných zápasů výkonnostně zastavil. Za konečné druhé místo skupiny C může poděkovat vietnamské sestavě z GAM Esports a jejich překvapivé výhře nad TOP Esports, která Rogue nakonec udržela na postupové čáře.

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D T1 JD Gaming DRX Gen.G Esports EDward Gaming DAMWON Gaming Rogue Royal Never Give Up Fnatic Evil Geniuses Top Esports 100 Thieves Cloud9 G2 Esports GAM Esports CTBC Flying Oyster

Ve vyřazovací části si to tak rozdají šampioni LEC (Rogue) s šampiony z LPL (JD Gaming). Souboj Davida s Goliášem má jasného favorita v podobě čínských borců z JDG, ale pokud v sobě Rogue znovu objeví formu z prvního týdne, můžeme se těšit minimálně na vyrovnanou bitvu.

Nezastavitelná Korea

Těsnější duely by měl nabídnout střet T1 s Royal Never Give Up a DRX s EDward Gaming, mezi největší adepty na boj o titul se ale obecně řadí korejské týmy Gen.G, T1, DWG KIA a DRX.

Rozpis jednotlivých zápasů (hraných ve formátu Bo5):