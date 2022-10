Worlds 2022: Úspěšný start evropských týmů. Fnatic si drží formu a Faker zdolává rekord

Skupinová část Worlds 2022 je v plném proudu a brzy se přehoupne do druhé části odvetných klání. Evropským týmům se zatím daří. Fnatic prohrál jediný duel s EDward Gaming a šance na postup zůstavají velké.

Fnatic ve formě

Skupina A, jejíž součástí je i český zástupce Marek “Humanoid” Brázda, zatím nemá jasného favorita. Humanoid s Fnatic překvapivě zařízl T1 i Cloud9 a díky jediné prohře tak drží tempo s favority skupiny. Kvality českého midaře vyzdvihl i midlaner Team Vitality, Luka “Perkz” Perković.

Fanoušci se mohou těšit na rychlý spád odvetných zápasů. Fnatic se 13.10. ve 21:00 opět střetnou s Cloud9 a následně ve stejný den i s T1. Závěrečné klání pak nabídne zápas proti EDward Gaming o půlnoci 14.10., kdy už by o postupujících týmech mělo být jasno.

Evropa drží tempo

Vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné prohry si drží G2. Tým evropských hvězd suverénně přejel Evil Geniuses, ale na korejské DWG KIA už bohužel nestačil. První část skupinových zápasů zakončí dnešním zápasem proti JD Gaming, který by v případě výhry mohl G2 dostat znatelně blíž postupu.

Zatím jednoznačně si vede Rogue. Díky výhře nad GAM Esports a DRX si Rogue upevnil dosavadní první příčku ve skupině C a má skvělě našlápnuto do odvetných utkání. Stejně jako G2 čeká i Rogue ještě jeden zápas první části skupin a to proti čínským Top Esports.

Rekordman Faker

Ať už pro něj dopadnou Worlds 2022 jakkoliv, odnese si veterán Lee "Faker" Sang-hyeok titul prvního hráče, který na Worlds odehrál 100 zápasů. Fascinující milník ale podtrhuje především jeho win rate - 72 výher a jen 28 proher.