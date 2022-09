Worlds 2022 klepou na dveře. Humanoid se o místo ve skupinové části popere v úvodní kvalifikaci

Vrcholná událost světa League of Legends se blíží. O titul světového šampiona si to rozdá celkem dvacet čtyři týmů, mezi nimi i Fnatic s českým zástupcem Markem “Humanoid” Brázdou.

Velkolepá show s prize poolem přesahujícím dva miliony dolarů odstartuje 29. září 2022 tzv. “Play-In” kvalifikací. Mezi dvanáct týmů rozdělených do dvou skupin patří i Humanoidův Fnatic, který v konkurenci týmů Beyond Gaming, Chiefs Esports Club, DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses a LOUD svede boj o místo ve skupinové části turnaje.

Play-In Skupina A Play-In Skupina B Beyond Gaming DRX Chiefs Esports Club Isurus DetonatioN FocusMe MAD Lions Evil Geniuses Royal Never Give Up Fnatic Saigon Buffalo LOUD Istanbul Wildcats

Favorizovaný Fnatic

Papírově patří Fnatic mezi favority kvalifikační skupiny, pokud se nestane žádné překvapení, postoupí do skupiny A k týmu Cloud9, EDward Gaming a T1. Potvrdit roli favorita ale není žádný med a proto bude velice zajímavé, jak se Fnatic se situací nakonec popere.

Play-In fáze vygeneruje celkem čtyři postupující týmy. Vítězové Play-In skupiny A a B postupují automaticky dál. Třetí a čtvrtý tým z každé skupiny se v sérii na tři vítězné hry utká o postup do “finále” s druhým týmem Play-In skupin. Dva vítězové následně doplní zbylé dva volné fleky v ostré skupinové části turnaje.

Skupiny smrti

Kvalifikační část čeká i druhý evropský celek, MAD Lions. Jejich vyhlídky jsou narozdíl od Fnatic mnohem méně nadějné a to především kvůli skupinovým protivníkům v podobě DRX a Royal Never Give Up.

V ostré skupinové fázi, která startuje 7. října 2022, čeká obzvlášť náročná zkouška další evropský tým, G2. Ten si to o postup rozdá s jedním z hlavních favoritů turnaje JD Gaming a našlapaným korejským týmem DAMWON Gaming.

A B C D Cloud9 DAMWON Gaming GAM Esports 100 Thieves EDward Gaming G2 Esports Rogue CTBC Flying Oyster T1 JD Gaming Top Esports Gen.G Esports Play-In 1 Play-In 2 Play-In 3 Play-In 4

Nikdy nepodceňuj outsidera

Na Worlds se po několika letech vrací i zástupce Vietnamu - GAM Esports. Ti rozhodně nepatří mezi finálové adepty, jejich hlad po vítězství ale může týmy zaskočit. Díky návratu populárního junglera Leviho do čela týmu může být GAM skrytým klenotem skupiny C a tím hrozbou pro Rogue, Top Esports a čtvrtý tým, který teprve vzejde z Play-In části.

Světový šampionát League of Legends tradičně doplní hymna, kterou si vzal letos do parády americký zpěvák a rapper Lil Nas X. Nový prezident League of Legends, jak jej Riot sám pojmenoval, přišel s hitem STAR WALKIN', který má celé Worlds 2022 doprovázet.