Worlds 2022: Fnatic a MAD Lions posilují druhou výhrou v kvalifikaci své postupové šance

Před začátkem Play-In fáze řešil Fnatic potíže se sestavou spojené s COVID-19. Pozitivně testovaný Upset a Hylissang znamenaly pro tým značné oslabení a pozice favorita skupiny A se zdála být ohrožena. Negativní test obou hráčů ale nakonec do hry dostal aspoň Upseta. Hylissang musel kvůli délce nemoci ještě zůstat v karanténě a v prvním kole jej tak nahradil Portugalec Rúben "rhuckz" Barbosa.

Fnatic soupeřům dominoval

Oslabený Fnatic s českým midařem Markem “Humanoid” Brázdou ale z prvního dne kvalifikace Worlds 2022 bere obě výhry a posouvá se do čela tabulky. V cestě za úspěchem Fnatic nezastavili ani zkušení Evil Geniuses, ani motivovaní outsideři turnaje, australští Chiefs Esports Club.

V průběhu hry prokázal Fnatic mimořádnou rozvahu a sebedůvěru. Krásný příklad nabídla 15. minuta zápasu proti Chiefs, kdy se Upset a náhradník Rhuckz nenechali zaskočit překvapivým útok tří nepřátel a trpělivě soupeře zdrželi dostatečně dlouho, aby se spoluhráči stihli teleportovat. Fnatic se následně postaral o úspěšný odvetný útok a soupeři mimo jiné vzal i věž na bot lajně.

Aby toho nebylo málo, v závěru si Upset došel ještě pro pentakill čímž jasně potvrdil svou klíčovou roli v týmu. Fnatic si tak odnáší první dvě výhry a to i přes to, že v týmu chyběl support Hylissang. Do dalšího zápasu proti DetonatioN FocusMe by, který začíná 30.9. 22:00, by už Hylissang nastoupit měl.

Úspěšný start zažil i druhý evropský celek, MAD Lions. Sérii na jeden vítězný zápas odstartoval tým úspěšnou výhrou proti Istanbul WildCats a Isurus Gaming. V dalším kole čeká lvíčata favorit skupiny Royal Never Give Up, který překvapivě prohrál v prvním kole proti DRX.

Zápasy Worlds 2022 nabízí živě Twitch kanál Riot Games.