Winter Cup už příští týden! Využij poslední kvalifikační okno a zahraj si proti elitě

Už za týden 19. prosince je na programu poslední velký League of Legends turnaj. Po úspěšné letní edici se utkají Masters týmy s kvalifikanty v rámci Winter Cupu. Ve hře je balík přes 200 tisíc korun a zítra, v úterý, je poslední šance se do prestižní soutěže dostat.

Seznam kvalifikovaných týmů

Retirement age gamers

Inside Games Challengers

Mindcat Esports LoL

Selfmade records

Caprisun mystic dragons team

CAJPAJSAJK

Habibi come to Dubai

Kočičí uši

Knedla a 4 kidi

Devět z dvanácti OPEN kvalifikantů už známe, ale ve hře jsou ještě další tři sloty. O nich se rozhodne již zítra, 13. 12., tak jestli máte chuť si zpestřit předvánoční čas, neváhejte s registrací. Přihlásit se do prestižního turnaje s prizepoolem přesahujícím 200 tisíc korun můžete na tomto odkazu.

Zatím je přihlášená (v 19:00, pozn. red) jen trojice týmů, takže šance na to uspět a proniknou do uzavřených kvalifikacíhc je velká. O postup se pokusí "Last Minute" třeba tým IKISEQ, který letos nastoupil na CZ/SK scénu s projektem hledání talentů.

Pro vítěze je připravených 100 tisíc korun

Z prizepoolu 230 tisíc korun hned sto tisíc "urve" šampion Winter Cupu. Titul obhajuje z letní edice turnaje eLEAGUE sestava Entropiq. Ta doznala změn a tuzemská scéna se otřásala mezitím v základech. Na offline eventu ve Svitavách totiž senzačně vyhrála skvadra Dynama Eclot, která skončila na Summer Cupu stříbrná.

O vítězi posledního velkého turnaje letošní sezony se dozvíme příští týden. Startujeme hned zkraje, v pondělí 19. prosince. To nejpodstatnější vám nabídneme v živých přenosech na našem twitchi.