Vrchol LEC je tady! Humanoid je krok od Grand Finále. Nenech si ujít Watch Party v Praze

Víkend nabídne to nejšpičkovější evropské League of Legends. Zbyly jen tři týmy. Nedělní Grand Finále už mají jisté borci z G2 Esports. Kdo bude jejich vyzyvatelem určí duel mezi Rogue a Fnatic. Ten je na programu v sobotu. Pro českého fanouška bude o to zajímavější, že v něm bude figurovat Marek "Humanoid" Brázda.