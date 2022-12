Vítězové Dota 2 Sazka eLEAGUE přichází o zázemí. Organizace Inaequalis po 11 letech končí

Po sportovní stránce se přitom Inaequalis letošní sezona vyvedla. Se svým Dota 2 týmem Rozbíječů organizace slavila titul v Sazka eLEAGUE na velké scéně For Games. Sestava, kterou táhl Tipek si tak bude muset hledat nové angažmá.

Inaequalis byl také spojený s fotbalovou Viktorií Plzeň díky T9Lakymu. Český reprezentant v herním titulu FIFA se rovněž letos dočkal zlata, když triumfoval na podzimním eCupu.

Nepodařilo se zajistit kontinuitu

Organizace stála a nyní i padla s kroky předsedy Eldesana. Nepodařilo se najít nástupce, který by společnost převzal a navázal na jeho práci. "Eldesanovi jménem rady děkujeme za vše, co pro spolek udělal a co pro něj obětoval, za to si zaslouží velký dík od nás všech," napsali Inaequalis.

Mementem žlutočerných bude již čtvrtý ročník INAE ESPORT Plesu, který se bude konat v 21. ledna 2023. Půjde o symbolickou tečku a důstojnou rozlučku jedné ze stálic naší scény.

Poselství

"Náš spolek sice končí, ale jsme velmi rádi, že český e-sport nekončí se slušností a fair play. Vážíme si týmů a organizátorů, kteří tyto hodnoty přijali za své a těší nás, že jich je stále více. I přes probíhající profesionalizaci české scény nezapomínejme na to, jak jsme společně začali a nenechme naši scénu proměnit v pouhou honbu za maximalizací zisku. Dávejme prostor mladým a budujme infrastrukturu nejen pro ty nejlepší, ale i pro ty, kteří se jimi teprve stanou. A nezapomínejme i na hráče, pro které je e-sport koníčkem."