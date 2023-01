Vítěz Majoru je k mání. Boombl4 se definitivně rozloučil s Natus Vincere

Zlatá éra

V ukrajinském Natus Vincere strávil tři roky, během kterých se tým držel na absolutním vrcholu profesionálního Counter-Striku. Sám Boombl4 má z působení v NAVI na kontě několik titulů včetně vítězství PGL Majoru v Stockholmu v roce 2021. Ve stejném roce NAVI ovládlo i ESL Pro League Season 14, díky které dosáhla ukrajinská mašina na Intel Grand Slam a pohádkovou odměnu v podobě jednoho milionu dolarů.

Problémy v osobním životě se vymkly kontrole

V roce 2022 bylo vše jinak. Ruský hráč byl natočen vlastní manželkou jak bere drogy k čemuž se následně přidaly i její kontroverzní názory v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ukrajinskou organizaci se jedná o citlivé téma a z obavy o vlastní reputaci se rozhodla poslat ruského hráče na lavičku, ze které se už do základní pětky nevrátil.

“Byla to nezapomenutelná část mého života, na kterou budu navždy vzpomínat. Ještě je ale několik vrcholů, na které jsem nedosáhl,” sdělil odhodlaně Mikhailov. Spekuluje se, že by jeho další zastávkou mohl být nový celek BetBoom, který údajně sám buduje a ve kterém by se měl objevit i nadějný talent Aleksandr "KaiR0N-" Anashkin a ex hráč Entropiqu Igor "Forester" Bezotecheskiy.