Virtus.pro a Natus Vincere už do budoucna nepočítají s RAMZES666 a Solo

Po poslední zmařené kvalifikaci na The International 2022 se oba velkokluby rozhodly dát sbohem Romanu "RAMZES666" Kushnarevovi (VP) a Alexeyi "Solo" Berezinovi (NAVI). Hráči si tak budou muset hledat nové angažmá.

Je zajímavé, že oba hráče spojuje působení jak v ruském, tak i ukrajinském klubu. Navíc Roman „RAMZES666“ Kushnarev a Alexey „Solo“ Berezin spolu hráli v zlaté sestavě Virtus.pro z roku 2017 a mají na svém kontě pět Major titulů a nespočet vyhraných turnajů.

Letos bývalé spoluhráče reprezentovali různé kolektivy. Kushnarev se po dlouhé době vrátil zpět do řad Virtus.pro (nyní Outsiders) a dvaatřicetiletý Berezin zakotvil v Dota 2 sekci Natus Vincere.

Jak Romanovi, tak i Alexeyovi se letos nepodařilo dostat na nesmírně štědrý The International 2022. V regulérní DPC sézoně přímému postupu na jedenáctý International byli nejblíže hráči VP, jenže „divná matematika“ Valve a naprosto odfláknutý duel s beastcoast v rámci americké Major akce jim stál 100% pozvánku na probíhající dotařský turnaj roku.

Play-off fáze The International 2022: Last Chance Qualifier • Foto Liquipeida

Hráči Natus Vincere spoléhali na zářijovou výchoevropskou kvalifikaci na The International, ale tu bohužel nevyužili naplno a skončili pouze na třetím místě, které je posunulo na singapurský offline event Last Chance Qualifier.

Favorizovaní dotaři Virtus.pro sice zvládli postoupit do finále kvaldy The International 2022: Eastern Europe Qualifier, ale tam nestačili dobře hrajícím hráčům BetBoom, kteří si po nečekaním vítězství nad VP zajistili přímou účast na asijském The International.

Na rozhodujícím klání Last Chance Qualifier oba dotařské týmy NAVI a VP neuspěly. Nejblíže k postupu byli borci z VP, ale dvě prohry proti Team Secret a Team Liquid poslali ruský klub domů.

V následujícíh týdnech po skončení Last Chance kvalifikace jsme se dozvědeli o tom, že Natus Vincere definitivně opouští Solo a o pár dní poté se RAMZES666 rozloučil s medvědy. Inu, nesplněné ambice a špatné výsledky rozhodly o osudu těchto dvou hráčů.

Aktuální Dota 2 sestava Natus Vincere

Alik " V-Tune " Vorobey - Carry

" Vorobey - Carry Volodymyr " Noone " Minenko - Mid

" Minenko - Mid Vladislav " laise " Lais - Offlane

" Lais - Offlane Georgii " swedenstrong " Zainalabidov - Soft Support

" Zainalabidov - Soft Support + TBA - Hard Support

Aktuální Dota 2 sestava Virtus.pro

Danil " gpk " Skutin - Mid - Kapitán

" Skutin - Mid - Kapitán Dmitry " DM " Dorokhin - Offlane

" Dorokhin - Offlane Daniyal " yamich " Lazebnyy - Soft Support

" Lazebnyy - Soft Support Egor " Xakoda " Lipartiya - Hard Support

" Lipartiya - Hard Support + TBA - Carry

Artsiom "Fng" Barshak - Trenér

***

Zdroj: Twitter NAVI | Twitter Virtus.pro