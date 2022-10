VIDEO: The eLiVe o zadostiučinění z přerušení nadvlády Sinners. Kdo rozhodl pro EP finále? "Já!"

Strategii pro svoji skvadru ENTERPRISE dává dohromady Erik Sith. Po experimentu se sniperem h4rnem je In-game leaderem šampionů Sazka eLEAGUE převážně právě on. S bulharským AWPerem se The eLiVe střídá jen v callování. Kdo rozhodl decider Grand Finále na For Games? "Já," odpovídá bleskově a sebevědomě Erik. Více v rozhovoru.