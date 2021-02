VIDEO: Samý cheater, je to odpad, říká Shroud o současném stavu CS:GO matchmakingu

Bývalý profesionální hráč CS:GO za tým Cloud9 ukončil svou hráčskou premiéru v roce 2017, Counter-Strike má však pořád v srdci. Záleží mu na něm, nechce, aby hra strádala.

I proto možná tolik kritiky vůči současnému stavu střílečky od Valve. Ta se v posledních týdnech potýká s obří vlnou cheaterů, kteří ovládli oficiální servery. Pokud v mači nepotkáte skvadru vrtulníků nebo wallhackera, můžete slavit.

To právě Shroud pociťuje a nese to s velkou nelibostí. „Moc rád bych si jen tak zahrál CS:GO, kdyby to bylo dobré. Každý matchmaking je to stejné: aimbot, spinbot, anti-aim, walhack,“ jmenuje kanadský veterán největší problémy dnešního Counter-Striku.

Na druhé straně chválila bývalá hvězda C9 Valorant. „Krása Valorantu je v tom, že zapnete hru, zahrajete si jeden, dva zápasy, bavíte se. Nebo se bavit nemusíte, ale aspoň víte, že nebudete hrát pokaždé proti cheatrovi,“ srovnává Shroud CS:GO s konkurenčí střílečkou od Riot Games.

I přesto, že do roku 2021 byly v Counter-Strike: Global Offensive zabanovány čtyři miliony účtů, zdaleka to není dostatek. Valve Anti-Cheat System (VAC) jednoduše nefunguje tak, jak má.