VIDEO: Otázky na tělo. AJTT reagoval na neúspěšný transfer do SINNERS a pauzu už nepotřebuje!

Během mediálních dní Sazka eLEAGUE jsme si vybrali z každého zúčastněného týmu hráče, který se musel popasovat s otázkami, jež nerad slyší. U Entropiq Prague to vyšlo na navrátilce Filipa "AJTT" Dolenského.

Bylo to nasnadě. Filip se vrátil po půlroční pauze, téměř přestoupil do SINNERS, otazníků nad tímto talentovaným hráčem visí víc.

Mrzí mě, že to nevyšlo

Chtěli tě koupit SINNERS, ale Entropiq tě nedal. Štve tě to? Dotaz na tělo hned v úvodu. "Ze začátku mě to dost mrzelo, ale nedá se nic dělat, když se organizace nedokázali dohodnout," odpověděl.

A jestli bude potřebovat další herní break potom, co Entropiq nevyhrají split? "Určitě ne," řekl rezolutně. AJTT týmu chyběl na celý jarní split, teď se vrátil do týmu, kde je celkem nově zahraniční sniper sesl a posila z Balkánu xicoz.

Jeho kamarád leckr ale v sestavě zůstal a na comeback Filipa se těší. Ostatně AJTT to už dokázal v prvním zápase Sazka eLEAGUE proti Cryptově, kdy sice Pražané remizovali, ale navrátilec předvedl - jak je jeho zvykem - skvělý výkon. Pauza se tak neprojevila a ve Filipu Dolenském zůstalo to, co ho zdobilo i v minulých letech.