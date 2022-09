VIDEO: NAVI dávají nakouknout pod pokličku. Vaří se tam nový Valorant hráč

Vypadá to, že bývalá Valorant sekce FunPlus Phoenix přejde pod křídlo multigamingové organizace Natus Vincere. CEO ukrajinského klubu v krátkém videu teasuje nového hráče, kterým by se podle všeho měl stát zkušený kapitán a in-game leader ex FPX - Kyrylo "ANGE1" Karasov.