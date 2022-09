VIDEO: Je mi to fuk. Zero ze SINNERS odmítá rivalitu s AJTTem, kterého chtěli hříšníci původně

Na otázku, zda se bude chtít předvést proti Filipovi "AJTT" Dolenskému, kterého chtěli SINNERS původně, odpověděl, "je mi to fuk". Patrik "Zero" Žúdel se soustředí na sebe, hraje svoje CSko a je mu jedno, jestli hraje proti Entropiq, ENTERPRISE nebo jiným organizacím. Co řekl o kvalifikaci na RMR? Jak si sedl se spoluhráči? A co říká na to, že je prvním Slovákem v historii organizace? Dozvíte se ve videu.

Patrik Žúdel věří, že ho fanoušci SINNERS jako prvního slovenského playera v týmu přijmou. "Doufám, že mě vezmete do té vaší české rodiny a budete mi držet palce," říká v úvodu videorozhovoru, který jsme pořizovali v rámci mediálních dní Sazka eLEAGUE.

Na tým si zvykl rychle, mezi největší úskalí zařadil to, že hříšníci "jsou takoví vtipálci a já se jednodušše někdy stydím." To je takový nezvyk, ale "zatím jsou všichni super," dodává bývalý hráč GamerLegion.

RMR je vedle skillu o štěstí

Právě předchozí tým Zera měl to štěstí a kvalifikoval se na Regional Major Rankings (RMR). To se ale SINNERS tentokrát nepodařilo. "Je to věc, kde se připravenost a skill střetává se štěstím," říká talentovaný Slovák a dodává, že se klidně může stát, že narazíte i několikrát za sebou na tým z TOP 15.

Přesto vysněný Major je jeden z důvodů, proč se rozhodl třiadvacetiletý rifler upsat české jedničce. Ta má účast na nejprestižnějším CS:GO turnaji světa dlouhodobě ve svém hledáčku.

"Dávalo mi to největší smysl. Myslím si, že to pro mě bylo nejlepší rozhodnutí teď," komentuje Patrik Žúdel cestu do tábora SINNERS.

Mangus, AJTT a rivalita? Je mi to fuk

Esportovými kuloáry se šířily informace, že SINNERS nejprve chtěli Filipa Dolenského z Entropiq Prague nebo Roberta Kaspera z ENTERPRISE. Ostatně organizace to pak sama potvrdila v tiskové zprávě u příležitosti oznámení spolupráce se Zerem.

A jestli třeba právě v postavě AJTTa Patrik Žúdel vidí rivalitu nebo se proti jeho Entropiq bude chtít předvést? "Je mi to fuk. Já to mám tak, že prostě budu hrát svoje CSko. Myslím si, že pravda ukáže sebe sama. Jednoznačně," uzavřel.