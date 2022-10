VIDEO: Euforický blogg1s a system s potměšilým úsměvem. Finalisté For Games hodnotí své výkony

Je vymalováno. V Grand Finále podzimního splitu Sazka eLEAGUE se utká eSuba s ENTEPRISE. V atraktivní kulise herního festivalu For Games si oba celky vystříleli svůj postup v duelech proti SINNERS a Entropiq Prague. Poprvé v historii největší esportové ligy tak poznáme jiného vítěze, než liberecké hříšníky. Co říkají na své semifinálové výkony jejich aktéři? Více ve videorozhovorech.

Dominik "blogg1s" Janita táhl hráče modré krve na steč proti favorizovaným SINNERS. Scénář, který čekal málokdo. Rychlá hra a 2:0 pro eSubu. Co se to "sakra" v kulise velké stage na For Games stalo? Sám blogg1s tomu nemohl uvěřit. Vyzdvihl výkon celého týmu a už se těší na Grand Finále, které nás čeká v neděli odpoledne.

To ENTERPRISE byli proti pražské sekci Entropiq v roli favoritů. A tu potvrdili. Byť ztratili první mapu. Mistrovství ukázal AJTT, ale na vysněný postup, který si tak přál leckr - to aby se utkal tváří v tvář s kamarádem blogg1sem z toho nakonec nebyl.

EP si došli pro třetí finálový pokus v řadě na mapě Overpass. Jazýčkem na vahách byl mimo jiné i mladíček Tomáš "system" Zemko, který se připojil k rudočerným před začátkem podzimního splitu. Čeká ho teď highlight jeho dosavadní kariéry - finále před bouřlivým publikem.