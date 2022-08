VIDEO: CaNNiE hodnotí AWP hráče na české scéně. Jak je seřadil?

Jsou často klíčovým dílem do vítězné skládačky. Snipeři svůj tým mohou dostat do výšin, ale i potopit. Na tuzemské scéně máme AWP hráče z Česka, Slovenska, ale i ze zahraničí. H4rn střílí v ENTERPRISE, sesl zas v Entropiq Prague. CaNNiE je rozdělil do tří tierů. Koho kam přiřadil, se dozvíte ve videu.