VALORANT patch notes 5.06. Nejzásadnější změna je v podobě mapy Pearl

Updaty zbraní

Stinger se dočká buffu, který by mu měl navrátit část jeho někdejší síly. Zbraň se dle Riotu velmi špatně kontrolovala, a to dokonce i na krátké vzdálenosti, kde by měla excelovat. Vývojáři tak zasáhli do rozptylu střelby: z hodnoty 1,6 fire error po 7 výstřelech se přechází na 1,3 fire error po 6 výstřelech. V případě, že se zbraní zamíříte, pak byla zvýšena přesnost prvního výstřelu: konkrétně se mění fire first shot error z 0,5 na 0,35.

Updaty map

Jak již bylo zmíněno, zásadních změn se dočkala mapa Pearl, které mají za cíl zmenšit komplexitu mapy a zjednodušit průchod některými oblastmi, čehož vývojáři docílili převážně odstraněním některých rohů a koutů, kde se hráči mohli schovat.

Social update

Do hry také přibyl nový “Indikátor rušivého gameplay chování”, tzn. systém, který by měl rozpoznat, zda-li hráč trollí a narušuje svým hraní kompetitivní přirozenost hry. Na konci hry (Unrated, Competitive, Spike Rush, Replication) by pak hráči měli vyhodnocení tohoto systému vidět.

Patch přinesl samozřejmě i opravu známých chyb a bugů.