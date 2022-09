VALORANT Champions: Stříbrný tým z Kodaně Paper Rex vypadl už ve skupině! Končí i 100 Thieves

Na VALORANT Champions Tour 2022 zářili. Došli až do finále, kde těsně nestačili na FunPlus Phoenix. V tureckém Istanbulu na Champions 2022 ale vyhořeli a skončili už ve skupině. Paper Rex prožívá velké zklamání. Pomyslný poslední hřebíček do rakve zatloukl Team Liquid. Končí také 100 Thieves.

Paper Rex vypadli po skupinové části na úkor prvních Leviatán a již zmiňovaných Liquid, se kterými prohráli Decider Match 1:2. Singapurská organizace si tak bude muset udělat revizi zpackaného VALORANT Champions 2022 a možná vyvodí důsledky.

Hrobníkovi z lopaty utekli hráči Fnatic. Ti ve svém skupinovém boji rovněž směřovali do Decideru, který ale naštěstí pro ně zvládli. Evropský tým vyřadil z turnaje 100 Thieves, které trápil ještě před samotným startem koronavirus. I to se mohlo promítnout do pohody týmu ze Spojených států.

Šampioni FunPlus Phoenix se pro postup napracovali

Tým FunPlus Phoenix, který je šampionem z výše zmiňovaného turnaje v Kodani, se možná překvapivě musel na postup do vyřazovací části nadřít. Až v Decideru rozhodla evropská skvadra hrající pod patronátem čínské společnosti FunPlus o prodloužení svého působení na Champions. Doplatil na to celek KRÜ Esports.

Skupiny "fénixu" nakonec vyhrála americká oganizace XSET. Mezi dalšími stoprocentními týmy jsou také vedle XSET a Leviatánu DRX a OpTic Gaming.

První kolo Play-off startuje v pátek večer a dohraje se v sobotu. Hraje vždy první tým s druhým z jiné skupiny. V případě prohry je klasicky možnost udělat comeback z Lower Bracketu. Grand Finále je na programu 18. září v 16:00.

ČTVRTFINÁLE CHAMPIONS 2022