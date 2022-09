VALORANT Champions 2022 sužuje covid. Po 100 Thieves mohou být nyní v ohrožení Liquid

VALORANT Champions 2022 trhá rekordy sledovanosti a okouzluje spektakulární show. Od začátku se ale organizátoři potýkají s problémy ohledně koronavirové nákazy. Po 100 Thieves, kteří kvůli covidu absentovali na úvodním programu, teď byl pozitivně byl testován jeden z hráčů EDward Gaming, krátce nato, co odehrál zápas s Team Liquid.

Turecké produkce připravila nádherný turnaj, který vedle výkonů těch nejlepších VALORANT celků nabízí atraktivní podívanou pro diváky v aréně i na streamu.

Hned v prvním zápase Champions 2022 překonal event rekord ve sledovanosti herního titulu VALORANT, popisuje server Dexerto. Všudypřítomný je na druhou stranu ale strach z covidu, který ovlivňuje dění v Istanbulu od prvních dní.

Koronavirus

Vydavatel Riot Games informoval o tom, že nejmenovaný člen EDward Gaming měl pozitivní test na koronavirus. EDward Gaming prohrál dva zápasy ve skupině a s turnajem se loučí, otázkou je, zda jeden hráč z její sestavy nestačil nakazit své poslední soupeře, kterými byli playeři Team Liquid.

Organizátoři rychle reagují. Zavádí povinné testy. Preventivně pak nejen pozitivní hráče, ale i ty, kteří se nebudou cítit dobře a zatím jim vyjde negativní test, pošle do izolace. Překazit zápasy by to nemělo, zážitek z velkolepé stage pro dotčené hráče už bohužel ano.

Hned na začátku velké offline akce hlásili "setkání" s covidem 100 Thieves. "Čtyři z našich hráčů a oba trenéři dostali před čtyřmi dyn covid. Každý z nich se uzdravil rychle. To byl důvod, proč jsme absentovali na tiskové konferenci," uvedla organizace.