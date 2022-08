V oku války. Ukrajinský hráč Sanya zažil v krytu ostřelování Kyjeva. Věří, že vše dobře dopadne

Naší redakci se podařilo zkontaktovat s mladým ukrajinským hráčem Apex Legends sekce Natus Vincere - Oleksanderem "Sanya" Bokuchavou. Bavili jsme se nejen o esportu, ale i o ruské agresi na Ukrajině. Jak dvacetiletý mladík zažil první dny konfliktu? Byl v Kyjevě a musel do krytu, poté odjel za příbuznými na západ země. Na Ukrajině žije nadále a statečné obránce se snaží finančně podporovat, jak to jen jde.

Věřím v lidi, kteří statečně brání Ukrajinu





Nemůžeme se v souvislosti s tebou nezeptat na aktuální situaci, ve které se nacházíš. Žiješ na Ukrajině, kterou 24. února Rusko zákeřně napadlo začal urputný konflikt, který dodnes nemá konce. Kde si tehdy byl a vzpomeneš si na svou první reakci? Co tebou pak probíhalo?

V té době jsem se nacházel v Kyjevě. Když jsem se dozvěděl o tom, že začala válka, tak to pro mě byl obrovský šok... Bál jsem se. Z dálky bylo slyšet velké množství výbuchů. Občas výbuchy byly i hlasitější, protože byly blíž. Seděli jsme v bombových krytech.

Krátce po první velké vzdušné (ostřelování) ofenzívě v Kyjevě se ti podařilo odjet z Kyjeva. Nějaký čas jsi pobýval na západní Ukrajině. Zastavil ses u svých příbuzných a blízkých nebo jsi odjel naslepo a žil jsi separátně v cizím prostředí?

Ano, podařilo a odjel jsem z Kyjeva. Žil jsem u svých známých. Nepočítaje probíhající válečný konflikt v mé zemi, tak to byla velmi zajímavá zkušenost, bydlet v jiném městě, které je natolik jiné a odlišné od Kyjeva.

A jak se máš teď, relativně daleko od těch největších bojů? Máš stále strach?

Ne, nebojím se. Věřím v lidi, kteří statečně odrážejí útoky a snažím se jim finančně pomáhat, jak to jen jde.

Když jsme u finanční podpory bránicím Ukrajincům. Česká iniciativa místních organizací, médií, promotérů, fanoušků a dalších subjektů Esports for Ukraine vybrala pro vaší ambasádu tady v ČR přes 20 tisíc dolarů. Zaslechl si o ní někdy?

Tak o tom slyším poprvé a je to skvělá zpráva. Mockrát děkuji! ❤️

Jak pomáha tvoje organizace Natus Vincere (NAVI), která je samozřejmě známá silným odporem k ruské agresi.

Vším tím, čím je možné pomoct, tak pomáhají. Počínaje místem, kde je možné se v klidu věnovat a soustředit na hraní, (jestli budete potřeba) а konče případnou plnocennou relokací.

NAVI Sanya • Foto NAVI

Zajímavý rozhovor s talentovaným Oleksandrem pro ukrajinský multigamingový klub a nejen. Video má k dispozici anglické titulky

Esport





Co se za více než půl roku války na Ukrajině změnilo ve vašem týmu?

Nic. Jak jsme hráli dříve, tak hrajeme i teď. Na začátku válečného konfliktu se Anatoly "Wrugb" Belousov ihned přestěhoval do zahraničí, takže nám nic nebrání v tom, abychom se věnovali kompetitivnímu hraní.

V květnu tohoto roku jste odehráli poslední a velmi důležitou online kvalifikaci na 2 000 000 $ švédský Major turnaj Apex Legends Global Series: 2022 Championship, která pro vás bohužel nedopadla dobře a skončili jste na 15. místě. Vzpomeneš si, co se tehdy stalo? Jak těžké to pro vás po fyzické a morální stránce bylo? Přeci jen nebyli jste na bootcampu, váš IGL Wrugb odjel do Turecka a vy s Xronem jste odehráli kvaldu mimo domov. Jak velký tlak byl na vás vyvíjen?

Hrát mimo domov není lehké. Ve Lvovu, v domě kde jsem bydlel, bylo příšerné internetové připojení. Kromě internetu se ozývali poplašné sirény a kousek od města byly slyšet výbuchy. Dmytro "Xron" Sakharuk to měl ještě těžší a horší, jelikož se v jeho domě nachází siréna. Wrugb byl na tom podobně, jako já.

Dříve jsi docela často komentoval různé zajímavé Apex Legends akce a turnaje společně s populárním ukrajinským komentátorem Olsiorem a nejen. Užíváš si komentování a analytiku nebo je to svým způsobem "nucené zlo"?

Líbí se mi to. Je to zajímavá zkušenost si vyzkoušet komentátorskou roli a podívat se do zákulisí produkce.

Nemohl by si nám v rychlosti a pár větách popsat a přiblížit metu na profesionální Apex Legends scéně? Změnilo se vůbec něco? Respektive jestli ano, tak jak?

Celkově vzato hráči a týmy začali hrát o něco více agresivněji. Bohužel za posledních pár měsíců v Evropě nebylo moc turnajů.

Co si celkově myslíš o Apex Legends? Co hře podle tebe chybí a co bys chtěl změnit/upravit?

Nenerfoval bych jettpack Valkyrie a rozhodně bych ji neklasifikoval jako průzkumnou postavu.

Nedá nám to a chtěli bychom se tě zeptat, jak se ti líbí čerstvá novinka Super People? Všimli jsme si totiž, že se této královské bitvě aktivně věnuješ a dokonce hraješ i mezinárodní turnaje

Super People se mi moc líbí, nebudu to tajit, ne že ne. Jo, hraji turnaje a dokonce na některých se mi podařilo vyhrát slušnou peněžitou odměnu.

NAVI Apex Legends. Zleva doprava: Wrugb (IGL), Sanya a Xron • Foto NAVI

Jejda. Málem bychom zapomněli. Jaké jsou vaše týmové plány do budoucna. Kde vás můžeme vidět hrát? Máte něco konkrétního v plánu?

Nejbližší velká Apex Legends akce je blížící se Pro League. Tento turnaje ještě není oficiálně oznámen, ale uvidíte nás tam.

Díky za tvůj čas. Upřímně doufáme, že válka skončí co nejdříve a přejeme tobě a tvému kolektivu hodně štěstí, pevného zdraví a skvělou herní formu. Chtěl bys něco vzkázat fanouškům, Apex hráčům nebo někomu konkrétnímu? Je to jen a jen na tobě!

Děkuji všem, kdo jakkoliv podporuje Ukrajinu v těchto těžkých časech. No a také mé díky patří vám za pozvání na tento rozhovor.

