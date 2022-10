Tuzemská scéna má novou jedničku. Dynamo Eclot přeskočilo SINNERS a je v top50 hltv

Ke skoku o šest příček na 48. pozici pomohla Dynamu Eclot vydařená cesta pražskou MČR Tour, kde padli až ve finále s Bad News Eagles. Naopak SINNERS skončili po porážce s ENTERPRISE až na čtvrtém místě.

Uvidíme jak se na špici udrží pardubická organizace dlouho. For Games jsou za dveřmi a Ecloti na nich budu chybět. Velké šance na celkové vítězství mají naopak hříšníci. Uvidíme, zda se to v žebříčku hltv promítne natolik, aby se SINNERS vrátili zpět do pozice domácích jedniček.

Pro tým v čele se sniperem capseNem jde nicméně o mimořádný úspěch a umístění v TOP50 je odměnou za měsíce dřiny, kdy se organizace prala v mezinárodních soutěžích.