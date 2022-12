Turnaj na podporu Ukrajině má svého vítěze. Hvězdné války ovládl Slovák frozen

Mix You Shall Not Pass ovládl charitativní turnaj Born To Be Brave. David Čerňanský utvořil vítěznou pětici s Magiskem, dychou, sdy a Xyp9x. Akci organizovala ukrajinská organizace NAVI, představila se na ní i její největší hvězda s1mple a veškerý vítěžek ze sbírky i prodeje merche a itemů půjde na pomoc ruskou agresí zmítané Ukrajině.