TOTW 11 Predictions: Konečně pořádný TOTW s Pogbou, Sonem či Salahem

Nyní již ohraná písnička. Středa, 19:00, vychází nový TOTW. Opět zklamání, nepoužitelné karty a FUT Champs odměny k ničemu. Jedenáctý týden by však mohl letošní smůlu prolomit. Dočkáme se TOTW Paula Pogby, Heung-Min Sona nebo Mohameda Salaha?

GK - Anthony Lopes - 86

Proti FC Metz zneškodnil v sedmé minutě pokutový kop a nastartoval jízdu Lyonu za vítězstvím. Obrana celku ze středovýchodu Francie patří mezi nejlepší v Ligue 1 a lví podíl na tom má právě portugalský gólman, který by tímto získal již druhou IF kartu. Tu první si v TOTW 5 zasloužil za svůj výkon proti Monaku.

RWB - Kieran Trippier - 85

Dvě asistence, vzadu nula a Atlético se dvěma zápasy k dobru na prvním místě La Ligy. Kieran Trippier zažil povedený víkend, který bude na 99% po právu oceněný TOTW kartou. Pro 30letého Angličana to tak bude první IF karta od TOTW 16 ve FIFA 17!

RB - Juan Cuadrado - 84

Juventus vede v Serii A statistiku remízových špílů, blízko dalšímu jednobodovému zisku byla "Stará dáma" v sobotním zápase proti Turínu. Juan Cuadrado se radoval již 57. minutě, jeho gól však nebyl po sporném ofsajdu uznán. O dvacet minut později asistoval u gólu Westona McKennieho, v 89. minutě nacentroval před branku a po hlavičce Leonarda Bonucciho byl obrat dokonán. Uvidíme druhou silnou kartu kolumbijského beka?

CB - Kurt Zouma - 83

26letý Francouz se stal v letošní sezóně důležitým stavebním kamenem obrany Chelsea, která je druhou nejlepší v Premier League a drží londýnský celek pouhé dva body za prvním Tottenhamem. O víkendu byl Kurt Zouma autorem vítězného gólu proti Leeds, do TOTW by se tak dostal po pětileté pauze.

CDM - Paul Pogba - 87

Francouzský záložník je často součástí levnějších FUT týmů, v srdci zálohy mu to prostě sedí. Po roční odmlce se Paul Pogba nejspíše podívá do TOTW, když v sobotu parádní ranou započal obrat Manchesteru United na hřišti West Hamu. Jeden z favoritů při otevírání WL odměn, jeho cena jistě půjde do statisíců.

Fotbalisté Manchesteru se radují ze vstřelené branky do sítě West Hamu • Foto Reuters

CAM - Thomas Müller - 88

Přestřelka mezi Bayernem Mnichov a Lipskem stála za to, německý gigant téměř na svém hřišti přišel o všechny tři body. Díky dvěma přesným zásahům Thomase Müllera však odešly týmy ze šlágru kola nerozhodně. Německý záložník si za svůj předchozí dvougólový výkon již jednu IF kartu ve FIFA 21 zasloužil.

RM - Achrif Hakimi - 86

Dvěma góly se blýsknul také marocký křídelník Achrif Hakimi. Držitelé jeho OTW karty tak mohou slavit, Maročan se do týmu týdne podíval poprvé teprve nedávno a nyní ho čeká již druhý upgrade!

LM - Heung-Min Son - 88

Nedělní severolondýnské derby bylo opět v režii dua Heung-Min Son a Harry Kane. Jihokorejský střelec si ve třinácté minutě navedl míč na střed a parádní ranou překonal gólmana Lena. Další pull, za který se ve čtvrtek nebudeme zlobit.

RW - Mohamed Salah - 91

Gól a asistence pro egyptského mága. Liverpool o víkendu zdemoloval Wolves, Mohamed Salah byl opět ústřední postavou vítězství Reds. Po měsíci tak zřejmě dostane další speciální kartu, v TOTW FIFA 21 se však objeví poprvé. S největší pravděpodobností půjde s 91 Rating o nejdražšího hráče TOTW 11.

Mo Salah míří do TOTW • Foto Reuters

LW - Lorenzo Insigne - 87

29letý Ital překonal zdravotní problémy z úvodu ligové sezóny a vrací se do své klasické fazony. Proti Crotone předvedl akci velice podobnou té Heung-Min Sona. Z levé strany si posunul míč na pravačku a parádně obstřelil brankáře. Ve FIFA 21 druhá IF karta pro italské levé křídlo.

ST - Wilfried Zaha - 86

Zde není o čem. Tým Crystal Palace rozstřílel na venkovním hřišti West Bromwich Albion, již tradičně řídil vítězství útočník z Pobřeží Slonoviny Wilfried Zaha. Ten je dalším dvougólovým střelcem, kterého uvidíme v TOTW 11. A podobně jako například u Hakimiho půjde o jeho druhou IF kartu.