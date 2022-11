Toplaner Dreedy má údajně namířeno do Guasones. O spojení fotbalu a Španělska tak nepřijde

Český toplaner může znovu ovládnout SuperLigu

Už v říjnu letošního roku Dreedy oficiálně oznámil, že ač má s Barça eSports kontrakt do listopadu, je mu umožněno hledat nové příležitosti pro nadcházející sezonu 2023. Bylo tedy jasné, že český toplaner nepočítá s pokračováním ve španělské organizaci a nad jeho budoucností tak visel otazník.

Se španělskou ligou by se ale Dreedy loučit neměl, dle dostupných informací se ústně domluvil s týmem Guasones. Dreedy by s příchodem do Guasones zároveň pokračoval v týmu úzce spojeném s fotbalem, jedná se totiž o organizaci založenou fotbalistou Rubénem Garcíou.

Z Trenčína do Barcelony

Český topař se v pouhých dvaceti jedna letech pyšní bohatou klubovou historií. Z italského Dark Zone zamířil do slovenského Trenčín eSports se kterým v roce 2019 vyhrál Hitpoint Masters Season. Během bouřlivého roku 2019 ještě stihl obléct dresy dvou dalších týmů, než se v roce 2020 přidal k Team Sampi.

Ani česká organizace nedokázala talentovaného hráče udržet a Dreedy nakonec opět zamířil do zahraničí. Po krátkém působení v britském Barrage a řeckém We Love Gaming skončil v roce 2021 ve španělském UCAM, se kterým dosáhl na vítězství dvacáté sezony SuperLigy. Po necelém roce vyměnil dres za lukrativní esportový tým Barça eSports, se kterým ale na žádnou zásadní trofej nedosáhl.