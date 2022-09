"Topař na objednávku": Jsem schopen hrát za jakýkoliv LCS tým. Solo, zn. esportový nomád

Colin “Solo” Earnest, známý také jako “topař na objednávku”, se na scéně pohybuje od roku 2014. O své bohaté kariéře, aktuálním působení v TSM a plánech do budoucna se rozpovídal pro server Dexerto. "Užil jsem si hraní se všemi hráči a určitě by mi nevadilo, kdybych s nimi strávil ještě nějaký čas. Uvidíme," řekl.

(autor článku, Kateřina Sauerstromová)

Devětadvacetiletý Solo má za sebou působení v šesti LCS týmech. Ač se mu prozatím nepodařilo najít organizaci, kterou by mohl nazvat svým domovem, našel údajně sám sebe. Colin Earnest je esportový nomád.

„Podařilo se mi najít balanc a především jsem se naučil dělat věci, které nesouvisí s League of legends. Cítím se silnější a nebojím se to ukázat,” prozradil.

Americký topař se pyšní jedinečným stylem hry. Solo není typ hráče, který by si vybíral šampiony vyžadující spoustu pozornosti. V jeho režii můžeme vidět postavy jako Ornn nebo Gnar - konzistentní weaksidery (tj. šampion schopen držet linku i bez pomoci junglera), kteří vyhrávají týmové souboje.

Po vypadnutí TSM z play-off neváhal propůjčit svůj talent a zkušenosti analytickému stolu a dokonce naskočil na stůl casterů při zápase Team Liquid vs. Evil Geniuses. K úspěchu v esportu patří mnohem více než jen dobrá hra. Příběhy jsou to, co dělá esport zajímavým a jen málo hráčů má tak divoký příběh, jako Solo.

Nájemný žoldák v LCS

Do severoamerické organizace TSM naskočil Solo až v průběhu sezony, o svém přínosu ale nepochybuje. „Myslím si, že hraju dobře. Můj výkon je srovnatelný s těmi nejlepšími hráči v lize, ať je to Impact, nebo Ssumday. Taky jsem extrémně konzistentní hráč,” popsal své kvality sám Solo.

„Mimojiné jsem docela tvárný, takže mi nedělá problém zapadnout do jakéhokoliv týmu. Kdykoliv se připojím k nějakému celku, snažím se ho pouze doplnit a ne mu dominovat stylem ’tohle teď budeme dělat podle mě', takový nejsem”, dodal. Díky takovému přístupu se mu podařilo prokázat své kvality v několika týmech, čímž si vysloužil přezdívku “top laner na objednávku”.

Vše začalo v roce 2014

Solova cesta LCS je bezesporu unikátní. Po ročním působení v Zenith eSports, kde jeho kariéra v roce 2014 začala, propůjčil své kvality Cloud9. Následně měnil zázemí jednou i víckrát ročně a zavítal k velikánům jako Team Liquid, FlyQuest, nebo Golden Guardians. Ani jeho aktuální mise v TSM nemá jisté pokračování. Pravidelné střídání týmů ale neznamená, že by mu byl úspěch cizí, ba naopak. Proč má ale jeden z nejlepších topařů NA regionu takový problém udržet se v jednom týmu?

„Užil jsem si hraní se všemi hráči a určitě by mi nevadilo, kdybych s nimi strávil ještě nějaký čas. Uvidíme. Je to velký trh, každý musí udělat co je pro něho nejlepší. Doufám, že se nám to podaří udržet pohromadě, ale nic není jisté,” okomentoval svou budoucnost v TSM. „Jsem schopen hrát za jakýkoliv LCS tým. Takhle to vždycky bylo. Udělám především maximum pro to, abych startoval od začátku příští sezony,” dodal.

Z TSM před pár dny odešel jungler Spica a údajně se nejedná o jediný odchod, který organizaci v blízké době čeká. „Spica byl hlasem TSM. Když jsem byl v Golden Guardians, nikdo takový tam nebyl, tak jsem si to vzal na starosti já. Dokážu zastat obě pozice, být lídrem i se nechat vést,” přiblížil fungování v týmu s již bývalým spoluhráčem.

Není žádným překvapením, že byl Mingyi “Spica” Lu tahounem komunikace v týmu. Jeho energická povaha byla v těžkých časech záchrannou pro TSM a v příštím roce bude v sestavě bezesporu chybět. Zda by byl Solo schopen opětovného posílení TSM i bez Spicy v čele můžeme pouze odhadovat. Ať už v týmu setrvá nebo se vrátí na dráhu nomáda jedno je jisté, určitě to nebude naposledy, co zkušeného veterána vidíme na scéně.