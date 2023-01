TOP momenty 2022 dle analytiků a casterů. Kolínské drama na pět map, Hooxiho příběh a NEOFRAG v OG

Bananides: Top věcí v zahraničí pro mě je příběh HooXiho, který přišel o svého otce a G2 ukončující svoji pětiletou šňůru prohraných finálových zápasů, a to během závěrečného turnaje kalendářního roku.

Mishek: Nejlepší moment minulého roku ze světové scény je pro mě Grand Finále IEM Cologne – Zápas NAVI a FaZe a Bo5 formát, který sice bývá kontroverzní, ale když se střetnou dva skvěle hrající týmy, tak je to skvělá podívaná a tady to bylo snad ještě lepší než skvělá podívaná. Zápas měl úplně všechno a pro mě to byl snad vůbec ten nejlepší zápas, který Counter-Strike nabídl. Měl jsem to štěstí jej komentovat a na tenhle duel jen tak nezapomenu.

Replay: Top věc roku 2022 na zahraniční scéně? Určitě za zmínku stojí s1mplův první titul z Majoru po letech super individuálních výkonů, ale jako větší bombu vidím fail G2 v IEM Road to Rio RMR.

Miley: Rok 2022 v zahraničí mi přišel top celkově, od Katowic, kde jsem osobně zažila neskutečné finále G2 vs FaZe, po jednotlivé přestupy a návraty králů jako Dev1ce, tak i vítězství HooXiho na konci roku na počest svého zesnulého otce (což mi btw silně připomíná Katowice 2019, kde Dupreeh vyhrál Major pro svého zesnulého tatínka). Dvě události, na které nejradši vzpomínám jsou PGL Antwerp a Sjokz moderující CS:GO zápasy.

Největší události na domácí scéně

Miley: Na domácí scéně za mě top věc byla celkově vidět pokrok našich teamů a hráčů, i přes veškeré chaosy a skandály, kdy naše celky porážely či trápily zahraniční organizace, které přijížděli hrát Tipsport Bratislava, Praha atd. Viděli jsme přestup NEOFRAGA do OG a mohli jsme pozorovat skvělé zápasy a performance Adama i na Majoru v Brazílii.

Samozřejmě mi v tomto ohledu nejvíc utkvělo v paměti to, že jsme měli český tým pouhá 2 kola od postupu na samotný Major v Antwerpách. Tak sakra snad tento rok už se zadaří!

Replay: Největší událostí uplynulého roku je pro mě jednoznačně přestup NEOFRAGA do OG. Je to známka toho, že se naše scéna posouvá a dokáže vyprodukovat hráče, kteří se mohou měřit s těmi nejlepšími na světě. Nedivil bych se, kdyby jsme v tomto roce viděli i další vzestupy českých hráčů.

Bananides: Určitě duely SINNERS vs. eSuba. Nejprve ten první historický, kdy na finále Sazka eLEAGUE dokázali hráči modré krve to, co nikdo předtím a zamezili domácí jedničce získat šestý titul v řadě z této soutěže. Úžasná atmosféra a utkání ve velkém tempu. Finále MČR potom byl z pozice fanouška asi nejlepší domácí zápas, který jsem kdy viděl.

Mishek: Na domácí scéně těch ikonických momentů bylo poměrně dost, ale největším highlightem pro mě bylo MČR ať už event jako takový, nebo… spíš a zejména zkompletování zlatého hattricku ze strany SINNERS. Závěr roku pro ně nebyl úplně ideální, v semifinále eLEAGUE je eSuba naprosto přehrála, ale ukázali velkou odolnost, a i když jim teklo do bot, dokázali si s tím poradit a opravdu tučně se zapsat do dějin CZ/SK esportu.