TI2022: Nezastavitelný Storm Spirit od BOOMa dovedl Gaimin Gladiators k vítězství nad Fnatic

Poslední česká naděje na probíhajícím The International 2022 je stále ve hře o Aegis of Champions. Miroslav "BOOM" Bičan spolu s Gaimin Gladiators porazili v napínavém best-of-one duelu filipínskou Dota 2 sestavu Fnatic. Bičan se stává historicky nejlepším a nejúspěšnějším Čechem na The International.