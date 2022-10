TI2022: Gladiátoři se loučí se Singapurem. BOOM se svou partou nestačil na favorizované OG

Sobotní ranní duel odstartoval zápas mezi evropskými kluby OG a Gaimin Gladiators. Pro nás tento duel byl zajímavý především tím, že v Gladiators dlouhodobě působí český midař BOOM.

První hra prošla pod taktovkou Mishi a spol. OG si poradili s gladiátory za necelých čtyřicet minut. Jejich pick byl jednodušší na zahraní a dobře scaloval ve všech fázích hry. Čtyřicet tři fragů, pěkná týmová hra v podání OG a první mapa putuje ke svěřencům Chuvashe.

Ve druhé hře se hráči Gaimin Gladiators dali včas dohromady, i přes nepovedený začátek a špatný start carry Lifestealera. Pochvalu si zaslouží skvěle hrající BOOM a jeho špičkový Storm Spirit, který nadělal pěkný bordel na mapě a pomohl Gladiators vyhrát mapu a vyrovnat sérii (1-1).

Rozhodnout napínavý best-of-three zápas měla třetí mapa. OG si vzali podobný pick, jako na první mapě. Borci z Gaimin vsadili na carry SFa, kterého podpořili Kunnkou a Beastmasterem.

Dvaadvacetiletý Bičan a jeho parta se snažila co to šlo, ale OG měli navrch a v klíčových momentech (Roshan) byli lepší a koordinovanější. I tak to je hezký výsledek pro mladého českého dotaře. Gratulujeme!

Každopadně ve hře je stále slovenský carry hráč Oliver "skiter" Lepko, který si zajistil minimálně 5. až 6. místo. Dnes odpoledne zabojuje se svým týmem proti Team Aster o postup do finále pavouku vítězů.

Doražte podpořit rozjetého a výborně hrajícího skitera, poslední naději česko-slovenské Dota 2 scény na probíhajícím jedenáctém The International.

***

Zdroj: Twitter