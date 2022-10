The International 2022: Covidové dobrodružství a probuzení čínského draka

Základní část milionového turnaje je v plném proudu a po dvou odehraných dnech čínské týmy Team Aster a Royal Never Give Up vévodí svým skupinám. Bohužel se neobešlo bez problémů s Covid-19. Midař RNG náhle onemocněl a byl hospitalizován a čínský klub PSG-LGD byl potrestán za to, že skryl před Valve pozitivní test na Covid u svého generálního manažera.