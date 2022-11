TÉMA: Svěží vítr v CSku. Co na změnu mapy a úpravy zbraní říkají hráči?

Změna mapy. Dust II nahradila Anubis

Leckr: "Čekal jsem, že odstraní jinou mapu. Mirage nebo Overpass. Ale jsem rád za každou změnu, protože to je potřeba. Dust už byl dlouho takový statický, hrál se stejným stylem a bylo těžké vymyslet něco nového. Poslední update z ní udělal docela heavy CT sided mapu."

Blogg1s: "Jelikož byl Dust můj perma ban od roku 2017, tak jsem rád, že ho konečně odstranili a dali prostor nové mapě. Anubis jsem si oblíbil na streamech na matchmakingu, mám tam docela odehráno dost. Takže jsem rád a těším se, až s klukama zajdeme na server a budeme poznávat novou a hlavně zajímavou mapu.

Snipeři budou mít jen pět ostrých

CapseN: "Těžko říct. Mně osobně to až tak nevadí. Mohli to dát alespoň na 6 nebo 7 nábojů, ale podle mě by bylo potřeba trochu změnit ten zásobník. Za celou kariéru se mi nestalo abych tu zbraň přebil. Nemyslím si, že je to nějaký nerf vzhledem k aktuální metě, jak AWP funguje, ale čím nižší tier CSka, tím víc bude samozřejmě znát, že máš jen pět nábojů a musíš přebíjet.

Blogg1s: "Nemyslím si, že to bude extra změna. Je dobře, že se snaží vzít feedback od komunity ohledně "AWP abusers" a zkouší to vyvážit. Za mě fajn změna. Nebude tolik prostor pro missování a repeekování. Hráči si budou více vážit těch nábojů. Overall si myslím, že je to asi dobrá změna, nevidím v tém problém, ale možná se mýlím.