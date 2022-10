Team Aster nedokázali zastavit rozjetý vlak jménem Tundra. Ori a spol padají do lower bracketu

Tam na pětici čínských dotařů Team Aster bude čekat vítěz zítřejšího jitřního utkání mezi PSG.LGD a agresivně hrajícími peruánci beastcost. Ve hře je cenný postup do semifinále pavouku poražených. Dokážou se svěřenci legendárního LaNm oklepat z mrzuté prohry?

Závěrečné střetnutí mezi skupinovými jedničkami a doposud neporaženými celky nabídlo vskutku krásnou Dotu. Skiter a jeho kumpáni nárokovali postup do TOP 3, stejně tak jako jeden z nejlepších čínských Dota 2 kolektivů.

První hra začal pěkně zostra. Tundra neustále vyvíjela neskutečný tlak na save linku Team Aster a získala si pro sebe klíčové killy a znepřijemnila tím soupeřovi carry hrdinovy život (Slark). Více než 45 000 gold lead, neskutečný Doom od 33, skvělá týmová hra a první střetnutí ovládá s přehledem Tundra Esports.

Míříme do druhé mapy a pětice hráčů z evropského týmů je krůček od postupu do trojky nejlepších klubů probíhajícího turnaje. Slark v rukou Lepka dělá divy. Ultra killem zakončená mapa od Olivera posílá Tundru do trojice nejlepších týmů TI2022. Skiter si tak připíše na konto se svým týmem minimálně 1 500 000 $ šek. Velká gratulace a těšíme se na příští týden, který rozhodne o šampionském titulu.

