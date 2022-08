Také Sampi vypadli z kvalifikace na RMR. To tak bude bez jediného českého týmu

Po vyvedeném prvním kvalifikačním oknu se Sampi vydařilo i to závěrečné. Postoupilo do druhého dne, ale tam jejich cesta skončila. Na Regional Major Rankings (RMR), které pořádá ostrovní stát Malta, se tak žádná česká organizace nepodívá. To ale neplatí o Adamovi Zouharovi a jeho OG.