T1 propouští svou Dota 2 sekci. Topson a ana jsou potenciálním klubům stále k dispozici

Korejská organizace už nepočítá s Dota 2 do budoucna a minimálně dva roky tak neuvidíme T1 v tomto herním titulu. Důvod? Banální - Finance. Holt Dota 2 není tak rentabilní, jako jiné esportové disciplíny.

Nestabilní herní forma a špatné týmové výsledky sehrály jednu z klíčových rolí o rozhodnutí jedné z nejúspěšnějších asijských organizací opustit profesionální Dota 2 scénu.

CEO klubu T1 řekl, že především finančí stránka se podepsala na finálním rozhodnutí nerozvíjet a rozpustit Dota 2 sekci. Joe "Joe" Marsh ve svém Twitteru sdělil, že se T1 momentálně soustředí na League of Legends a Valorant sestavy.

Do budoucna Marsh však nevylučuje, že se T1 jednou vrátí k IceFrogovému dílu (Dota 2). Podle nynějších planů, by se návrat organizace měl uskutečnit v roce 2024, ale stoprocentně jisté to není.

Největší herní úspěchy - T1

3. místo: Dota Pro Circuit 2021: S1 - Southeast Asia Upper Division

1. místo: Dota Pro Circuit 2021: S2 - Southeast Asia Upper Division

3. místo: WePlay AniMajor 1. místo: ESL One Summer 2021

4. místo: ESL One Fall 2021

4. místo: OGA Dota PIT Invitational

7. až 8. místo: The International 2021

3. místo: DPC SEA 2021/2022 Tour 1: Division I

2. místo: DPC SEA 2021/2022 Tour 1: Regional Final

3. místo: DPC SEA 2021/2022 Tour 2: Division I

Bývalá Dota 2 sestava T1

Anathan " ana " Pham - Carry (1)

" Pham - Carry (1) Topias " Topson " Taavitsainen - Mid (2)

" Taavitsainen - Mid (2) Carlo " Kuku " Palad - Offlane (3) - Kapitán

" Palad - Offlane (3) - Kapitán Kenny " Xepher " Deo - Soft Support (4)

" Deo - Soft Support (4) Matthew " Whitemon " Filemon - Hard Support (5)

" Filemon - Hard Support (5) Park "March" Tae-won - Trenér

***

Nenechte si ujít:

Zdroj: Twitter