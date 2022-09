Syndru čeká rework. Jak hodlá Riot změnit tohoto klasického champa?

Syndra se posledních několik sezon na midu vcelku trápila. Nejde v zásadě o to, ž by nebyla dobrým šampionem, nebo že by její kit nebyl zábavný. Trend hry se okolo tradičního champse rozjel jiným směrem.

Power creep, mobility creep – tyto a mnoho dalších výrazů popisují narůstající sílu nových a předělávaných šampionů, kteří v současnosti běhají po Riftu. Pro Syndru je tak na čase, aby dostala změny, které jí vrátí bojeschopnost. Má se změnit v podstatě každá část jejího kitu.

Vývojáři zachovali identitu

Identita šampiona by ale měla zůstat stejná, což byl cíl vývojářů z Riot Games. Kromě toho se Syndra posune ke scalujícímu playstylu, který je podobný například u Viktora.

Vedle toho bude mít možnost “šikanovat” své nepřátele na lince- Její efektivnost a playstyle posunuli do trochu jiné části hry. Uvidíme jak tyto změny Syndře pomůžou a zda jí vrátí do mety.

Transcendent (pasivní schopnost)

Syndra může sesbírat až 120 “Splinters of Wrath” skrze poškozování nepřátelských šampionů a získáváním úrovní. “Splinters of Wrath” budou vylepšovat Syndru a její schopnosti. Syndra obnovuje 20-215 (dle úrovně 1-18) many, kdykoli sebere Splinter z nepřítele. Splinters může získat skrze: poškození nepřátelského šampiona 2 schopnostmi během 4 vteřin přidá (1/2/3 na úrovni 1,11 a 18) Splinters (8 vteřin cooldown na target) level up přidá 5 Splinters zabití Cannon miniona přidá 1 Splinter

Jakmile Syndra získá 120 Splinters, získá 15% celkových AP

Základní životy: 593 >>> 563

Dark Sphere (Q)

Cooldown: 4s >>> 7s Mana Cost: 40/50/60/70/80 >>> 40/45/50/55/60 Doba trvání jedné sphere: 6s >>> 6.5s při získání 40 Splinters of Wrath: Dark Sphere nyní udrží 2 nabití (1s cooldown mezi sesláním)

Force of Will (W)

rozsah, ve kterém je možné sebrat objekt: 400 >>> 450 objekty, jež nejsou spheres, nemůžou krátkou chvilku zemřít, když je Syndra zvedne při získání 60 Splinters of Wrath: Force of Will nyní dává dodatečných 15% (+1.5% za 100 AP) true damage

Scatter the Weak (E)

Magické poškození: 85-265 (+60% AP) >>> 75-235 (+55% AP) Úhel kouzla: 34 stupňů >>> 56 stupňů Cooldown: 18-14s >>> 15s Doba trvání stunu: 1.5s >>> 1.25s Snížená šance na chybu při sesílání komba E>Q na blízkou vzdálenost při získání 80 Splinters of Wrath: úhel Scatter the Weak se zvýší (56 stupňů >>> 84 stupňů) a také zpomalí nepřátele o 70% na 1.25s (aplikuje se až po úvodním CC)

Unleashed Power (R)

Každý level ultimátní schopnosti přidá Dark Sphere (Q) dodatečných 10/20/30 Ability Haste Poškození za sphere: 90/140/190 (+20% AP) >>> 90/130/170 (+17% AP) při získání 100 Splinters of Wrath: Unleashed Power nyní popravuje šampiony pod 15% maximálních životů

Změny součástí PBE cyklu mají tendenci se měnit, tato verze nemusí být finální.