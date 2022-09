Supream^ proti Evropě aneb šance na historicky třetího českého hráče na TI od dob SGC

Zítra dopoledne začíná západoevropská kvalifikace na vysněný The International 2022, které se zúčastní český midař ve službách evropského klubu Into The Breach - Ondřej "Supream^" Štarha. Ondra se bude snažit probojovat na dotařský turnaj roku, ale bude to mít pekelně těžké.

Hráči Into The Breach společně s Ondřejem "Supream^" Štarhou si zajistili pavouk vítězů, ve kterém se prvně střetnou s Team Secret pod vedením legendarního kapitána Clementa "Puppey" Ivanova.

Pokud by se Ondrovi a Into The Breach podařilo vyhrát duel nad favorizovanými Secret, pak by se v dalším kole winner bracketu on a jeho spoluhráči utkali se soupeřem, který vzejde ze zápasu Alliance proti Entity.

No a když by se nepodařilo uhrát Klementovu skvadru, tak je tu ještě pavouk poražených, ve kterém Into The Breach nebo Team Secret už netrpelivě očekává evropský mix kolektiv Water Rune Enjoyers (Palantimos a spol).

***

Rozpis prvního hracího dne

Team Liquid vs DGG Esport | best-of-three (bo3) | 10:00 CEST

vs | best-of-three (bo3) | 10:00 CEST Goonsquad vs Nigma Galaxy | best-of-three (bo3) | 13:00 CEST

vs | best-of-three (bo3) | 13:00 CEST Team Secret vs Into The Breach | best-of-three (bo3) | 16:00 CEST

vs | best-of-three (bo3) | 16:00 CEST Alliance vs Entity | best-of-three (bo3) | 19:00 CEST

Český stream západoevropské kvalifikace na jedenáctý The International

***

Zúčastněné týmy

Team Liquid Alliance Entity DGG Esports Team Secret IVY Nigma Galaxy Team Bald Reborn goonsquad Water Rune Enjoyers Into The Breach Brame

Pavouk vyřazovací části The International 2022: Western Europe Qualifier

Play-off západoevropské kvalifikace na The International 2022 • Foto Liquipedia

***

Nenechte si ujít:

Zdroj: Liquipedia