Striker z HLTV: Forsyy má na to posunout se výš. Zájem by mohly mít týmy i ze světové TOP 20

(zdroj náhledové fotografie: HLTV)

Davidovi Bílému je čerstvě jedenadvacet let, už teď je ale hvězdou minimálně na CZ/SK scéně. Jak se ti tenhle talentovaný sniper líbí a myslíš, že má šanci dostat se na úroveň Adama Zouhara z OG?

Nejenom, že má šanci, ale myslím si, že už je hodně blízko. Vím o něm už delší dobu. Zhruba před dvěma lety, kdy Entropiq stavěli tým, jsem jim pomáhal se skautingem a forsyy byl jedním z hráčů, které jsem sledoval. Měl jsem s ním dokonce i pohovor. Ještě v době, kdy začínal v ENTERPRISE, jsem měl nakoukaných několik jeho dem. Pak jsem viděl samozřejmě viděl některé zápasy za SINNERS.

“Forsyy je moderní typ snipera. Naučil se to hodně rychle a hodně dobře”

Líbí se mi jeho styl. Je vidět, že na Davida měl velký vliv sh1ro (Dmitrij Sokolov, současně v Cloud9, pozn. red.). Je to pro něj velká ikona. Učil se, jak sh1ro pracuje - tehdy v týmu Gambit - jako sniper. Forsyy ho v lecčems kopíruje. Je hodně poziční a čeká na ty nejlepší příležitosti, kdy bude dostávat killy. Bylo vidět, že v SINNERS mu tohle sedělo. Tam dorážel kola, byl tím posledním, který zůstal naživu. Je to zkrátka moderní styl snipera. Naučil se to hodně rychle a hodně dobře.

Forsyy je aktuálně po návratu oskara do SINNERS posazený na lavičku. Vzhledem k jeho výkonnosti i mladému věku bude určitě žádaným hráčem na přestupovém trhu. Kam by se mohla rozvinout jeho kariéra?

Nebudu říkat jméno, ale nadhodil jsem ho jednomu zahraničnímu týmu. Tam by teoreticky nějaká možnost mohla být, minimálně to ten tým zajímá. Jak moc po něm doopravdy půjdou, těžko říct, ale minimálně se mě někdo zeptal na názor. Vím, že David je po oskarovi v podstatě nejlepší sniper v Česku. Nevidím důvod, proč by se o ten stupínek výš nemohl posunout.

O jaký tým šlo, mi asi nemůžeš prozradit…

Nemůžu…

Tak jinak. Prospěla by mu podle tebe právě zahraniční cesta nebo by měl zůstat v domácím prostředí? Není mu Česko - Slovensko moc malé?

Podle mě je forsyy lepší, než je současná úroveň na CZ/SK scéně a měl by se posunout. Nemluvím o angažmá ve světové desítce, ale třeba o týmu, který by se sem tam mohl dostat na ESL Pro League nebo kvalifikaci na Major. Ten krůček by udělat měl, i když by byl třeba malý. Dostat se z týmu, který se snaží probojovat do TOP 30 HLTV, do týmu, který tam stabilně je a hraje pravidelně na větších turnajích.

To se bavíme o jakých organizacích?

Není to ten tým, o kterém jsme mluvil v úvodu - takže jen tak do větru. Týmy jako Fnatic nebo MOUZ to nejsou, ale řekněme, že organizace do top dvacítky, třicítky, by pro něj mohly být dobrým místem. Navíc, jak vím od jeho spoluhráčů ze SINNERS, David je mladý kluk, který se doopravdy snaží vylepšit a bere kritiku správným způsobem. Dělá všechno pro to, aby se vyšvihnul výš. To mi dělá radost.