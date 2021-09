Stoprocentní jízda eSuby! Urve organizace trofej Sazka eLEAGUE zpět?

Jsou v parádní formě. Esuba má luxusně naslápnuto k uzmutí trofeje Sazka eLEAGUE Dota 2 z rukou Hippomaniacs.

Ve druhém kole to schytali finalisté posledního splitu, ve třetím si eSuba poradila s Young a MINDCAT ESPORT. Celkově strávili eSubáci na serveru něco málo přes dvě hodiny, průměrná hra trvá 31 minut a 26 sekund.

Proti Hippos a Rozbíječům byli v čele s Miroslavem „BOOM“ Bičanem po celou dobu tím celkem, který diktoval tempo. Své soupeře k ničemu pořádnému nepustili. Skill a zkušenosti bývalého reprezentanta Vikin.gg byly znát. Hippomaniacs byli poraženi až překvapivě jednoznačně, Rozbíječi prostě nestíhali tempo svého soka.

Bez BOOMa to chvíli ve třetím kole proti Young vypadalo, že eSuba poprvé v podzimním splitu padne. Young vlétli do zápasu a v early game soupeře zastilhi nepřipraveného. Jenže eSuba se dokázala vzchopit a zápas otočila. Proti MINDCAT ESPORT už to pak byla pro momentálně vedoucí celek Sazka eLEAGUE jednoduchá jízda.

Znovu se eSuba ukáže až v šestém kole, kdy se porve s Luteou a L2P. To nejtěžší už mají borci hrající v dresech legendární organizace za sebou, první příčka v základní části a zároveň přímý postup do semifinále by se eSubě neměl vyhnout.

S tím souhlasí také Adam „Ade“ Koníček. „Cítíme se super a nechceme ve skupinové fázi ztratit ani bod,“ hlásil po posledním vítězství zkušený hráč. „Pomohlo by nám to i do play off,“ doplnil.

Sazka eLEAGUE v Dota 2 pokračuje již tuto sobotu čtvrtým kolem, kterého se zúčastní Young, Lutea, GO GAME Dogs a L2P. Přímý přenos můžete sledovat na twitch.tv/eleaguecz.