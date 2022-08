Start European Masters: eSuba chce navázat na výkony ze Svitav, Entropiq čeká akademie Vitality

Ve skupinách Play-in fáze European Masters čekají týmy mezi sebou dva vzájemné zápasy. Už teď tak mají její účastníci jistých šest duelů. eSuba i Entropiq přijdou na paškál už dnes, 24. 8. V úvodu modrokrevné čeká italská organizace Outplayed.

Ta sází na mezinárodní sestavu, ve které nemá žádného z domácích hráčů, ale "slepenec" playerů ze Švédska, Srbska, Chorvatska a Řecka. Outplayed si vybojovali šanci startovat na EU Masters na PG Nationals Summer.

Rozjezdy pro modré hvězdy

eSuba je momentálně ve fantastické formě, což potvrdila úžasnou poutí do Svitav, kdy v neděli skoro po deseti hodinách urvala prvenství v Mastercard Hitpoint Masters. Věřme, že jim tenhle impozantní zápis pomůže zvednout sebevědomí a předvedou na mezinárodní scéně "rozjezdy pro modré hvězdy".

Dalšími soupeři ve skupině jsou řecký Team Phantasma a favorit skupiny - německý SK Gaming Prime.

Náročný los pro skvadru Entropiq

Druhý tým z nedělního Mastercard Hitpoint Legends, Entropiq, čeká těžká práce. Los Play-in fáze European Masters k ním příliš příznivý nebyl.

Hned na úvod je čeká akademie slavného týmu Vitality, která je považována za favorita skupiny. Lehký zápas nelze čekat ani se třetím týmem polské ligy Illuminar Gaming.

Čtyřlístek týmů skupiny doplňují portugalští For The Win Esports. Entropiq po zpackaných Svitavách mají o čem přemýšlet a musí porážku co nejrychleji hodit za hlavu. Úspěch na půdě European Masters ale tým může vrátit do herní pohody.

