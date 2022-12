Spekuluje se o dalším angažmá hráče Entropiq. Parťákem by mu mohl být kontroverzní Boombl4

Další díl do skládačky exodu ruské sestavy Entropiq je nasnadě. Rifler Nikolay "mir" Bityukov by podle spekulací mohl zakotvit v CIS mixu. V jednom týmu se dokonce může setkat s Kirillem "Boombl4" Mikhaylovem. A za předpokladu, že skončí v Natus Vincere, i s Viktorem "sdy" Orudzhevem.

Česká multigamingová organizace Entropiq v druhé půli listopadu dala sbohem ruskému projektu vedeném bývalým Counter-Strike hráčem a nyní trenérem Dmitriyem "hooch" Bogdanovem.

Ex Entropiq se rozutekli a aktivně si hledají nové angažmá. Včera jsme vás informovali o tom, že CSkař Forester by mohl podle spekulací zamířit do sestavy Cloud9. Je jedním z mnoha kandidátů, který může nahradit odcházejícího Timofeje " interz " Yakušina. První mapy za forZe už má na kontě krad.

Odložené hvězdy v jedné sestavě?

Další bývalý hráč Entropiqu mir by se podle insidera OverDrive měl stát potenciálním kandidátem do nově vznikajícího hvězdného CIS mixu vedeného ex kapitánem Natus Vincere - Kirillem "Boombl4" Mikhaylovem.

O osudu zbývajících ruských playerů, kteří spojili své jméno s českou značkou Entropiq, zatím není moc známo. NickelBack a jeho parťák El1an by se mohli po vzoru krada připojit k nějakému ruskému týmu, jestli o ně někdo ve finále projeví zájem.

OverDrive • Foto Cybersport

Pár zajímavostí, forZe opět testují Aunkere. Jo a taky tu máme... Sestava: mir, sdy, Boombl4, ***, neztlumil jsem se (pozn. aut: OverDrive má na mysli mikrofon)

