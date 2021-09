SOUHRN: Enterprise obrali Sinners o body, eSuba a Entropiq Prague 100%

Lepší špíly si fanoušci česko-slovenského Counter-Striku snad nemohli přát. Nedělní klání načnul souboj o šanci na play off mezi Brute a eEriness MARVO, který skončil nerozhodně. Následně Entropiq Prague rozdrtil Sampi. Ľuboš „HenkkyG“ Ilko následně nestačil s Dark Tigers na eSubu, v posledním mači remizovali Sinners s Enterprise.

Brute - eEriness MARVO 1:1 (4:16, 16:10)

Luxusní začátek v podání eEriness MARVO. V první polovině rozjeli nezastavitelnou mašinu, všichni hráči se drželi v zelených číslech a především dvojice Matěj „stinx“ Štorek a Patrik „Lastík“ Ptáček pálila přesně. Jednostranná záležitost na picku Brute.

Na Mirage ale nastoupili Brute v naprosto odlišném rozpoložení. Dlouho byl zápas vyrovnaný, mladá sestava se ale na konci své teroristické strany utrhla a bez větších problémů si došla pro důležitý bod za remízu 1:1.

Stinx výrazně pomohl eEriness MARVO k bodu • Foto Koláž sazkaeleague.cz

Entropiq Prague - Sampi 2:0 (16:2, 16:2)

Takovou jednostrannou bitvu čekal jen málokdo. Entropiq Prague se v prvních dnech v nově složené sestavě příliš nedařilo, dal se tak očekávat relativně vyrovnaný špíl proti Sampi.

Jenže těm nevycházelo absolutně nic. Od prvního do posledního kola to bylo ze strany hráčů v modrém obří trápení. Jednoduše jim to nestřílelo, což v pozápasovém rozhovoru potvrdil také Tomáš „system“ Zemko.

MoriiSko odehrál výborný špíl! • Foto Koláž sazkaeleague.cz

eSuba - Dark Tigers 2:0 (16:10, 16:4)

Další relativně jednostranný zápas. Esuba šla do špílu proti Dark Tigers v roli favorita, Dark Tigers ale do série šli s příslibem pozlobení svého soupeře.

Na první mapě se to dařilo, eSuba sice šla do vedení 14:4, DTG se ale nevzdali. Dostali se dokonce na dvojciferný počet kol, ani ten jim ale nepomohl k vítězství.

Druhá mapa už byla kompletně v režii „modré krve“. Co střela, to kill. Dark Tigers neměli šanci, eSuba bere důležité tři body.

Blogg1s opět hlavním střelcem eSuby • Foto Koláž sazkaeleague.cz

Sinners - Enterprise 1:1 (10:16, 16:8)

Enterprise se i s náhradníkem postarali o obří překvapení. Proti Sinners předvedli na Infernu výborný výkon a ukázali, proč je právě Inferno jejich oblíbenou mapou.

Na Miragi už to byla jiná písnička. Sinners ukázali větší teamplay a trefovali své obvyklé rány. První prohru BO2 série v Sazka eLEAGUE neutržili. Oba týmy tak berou po bodu.