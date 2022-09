Skandál! Administrátoři platformy FACEIT obviněni z nedovoleného prodeje ELO boostů

(zdroj náhledové fotografie: Win.gg)

Skandál odstartoval na svých sociálních sítích profesionální hráč Aleksey “OverDrive” Biryukov, který 29. srpna veřejně osočil administrátora s přezdívkou “luvsteRRRRRR” z prodeje ELO boostů (tj. neoprávněné zvyšování úrovně hráče).

Jako důkaz přiložil screenshot tří FACEIT profilů, které dostaly za náhodné zápasy neobvykle vysoké ELO.

První obrázek ukazuje hráče, který získal 216 bodů do žebříčku za jeden zápas. Obvyklý zisk je zhruba 10 až 30 bodů za zápas. Teoreticky je možné získat více než 200 ELO z jediného zápasu na FACEIT, ale to by vyžadovalo výhru silně nevyrovnaného zápasu. Na druhém a třetím obrázku je vidět, jak hráč získá přibližně 400 ELO, aniž by odehrál jedinou hru.

Zákaz činnosti pro tři adminy

Reakce FACEIT na sebe nenechala dlouho čekat a obviněný “luvsteRRRRRR” obdržel promptní zákaz. FACEIT se následně rozhodl celou situaci důkladněji prošetřit což vedlo k dalším odhalením. Za obchodování s ELO boosty si vysloužili zákaz činnosti další tři administrátoři z CIS Esports Hub. Na 3 až 6 měsíců bylo potrestáno i osm hráčů kteří ELO boosty obdrželi. Neoprávněně získané ELO bylo ze všech účtů pochopitelně odstraněno.

Vzhledem k tomu že celý skandál odstartovalo odhalení neznámého administrátora je pravděpodobné, že se podobného chování dopustilo či přímo dopouští více adminů. Zda FACEIT přijme důkladnější opatření ale zůstává otázkou. Dost možná k tomu bude natlačen i novým partnerem, kterým se stal legendární tým Vitality.