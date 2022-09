Singapurský TI: Team Spirit podruhé v řadě s Aegisem nebo PSG-LGD poprvé s "domácím buffem" za zády?

Za necelý měsíc začíná nejbohatší esportový turnaj všech dob - The International. Úřadující šampion - Team Spirit má dobře našlápnuto k zisku druhého Aegisu, jestli si udrží nynější herní formu i na samotném turnaji. Letošní TI je pro náš region zajímavý i tím, že se na něm poprvé od dob SGC ukáží tři českoslovenští hráči: SabeRLight-, BOOM a skiter.

Vznik The International

Fenomén The International vznikl jako poděkování DotA komunitě za roky hraní, trpělivosti, zábavy a lásky ke hře. Štědrá odměna a vděčnost pro profesionální hráče, kteří dostali možnost si vydělávat na živobytí svou oblíbenou činností — hraním.

První turnaj se odehrál v roce 2011 v Německu (Kolín nad Rýnem) v rámci každoročně probíhajícího herního festivalu Gamescom. Poprvé v esportové historii si hráči zahráli o famózní a dříve nevídaný 1 600 000 $ prize pool, z něhož si vítěz odvezl domů 1 000 000 $.

Chcete být milionářem?

Asi tak nějak se dá charakterizovat každoroční dotařský svátek a s předstihem nejbohatší esportový turnaj světa. Zdá se, že tentokrát konečná odměna blížícího se TI 2022 bude o dost menší, ve srovnání s loňským The International 2021.

Tempo růstu dotovaného* prize poolu je menší, než v posledních letech a nic nenasvědčuje tomu, že se to má v nejbližší době změnit, ale i přes to to bude pořádně tučná častka, ve finále pohybující se ve stovkách miliónů korun.

The International 2022: Aktuální výše prize poolu - 11 117 619 $

*Valve věnuje do základní odměny 1 600 000 $ a o zbytek se postará komunita, která kupuje speciální bitevní deníky, kde 25% z každého prodaného battle passu putuje do peněžité odměny The International.

Rozdané prize money na předešlých ročnících The International

Favorité letošního multimilionového klání

Celkem podzimního The International 2022 se zúčastní 20 týmů. Dvanáct z nich se dostalo skrz DPC žebříček, šest přes regionální kvalifikace a poslední dva z budoucího Last Chance turnaje.

Ne nadarmo se říká, že v průběhu roku se hraje pouze obyčejná regulérní Dota a s příchodem bohatého The International - TI Dota. Kdokoliv může mile překvapit a opravdu každý může vyhrát, dokonce i underdog.

Díky gigantické peněžní dotaci a nablýskanému Aegisu se na hráče vyvijí obrovský tlak, se kterým se těžko bojuje a vyrovnává, obzvlášť, když jste krůček od propasti a vypadnutí z turnajového pavouku.

Podle nás asi největšími favority 11. The International jsou věčně druzí PSG.LGD, obhájci titulu - Team Spirit, evropští OG, čínští Team Aster a nadějní Royal Never Give Up. Jelikož se kvalifikace stále hrají, tak momentálně není možné sem zařadit další evropské a SEA celky.

The International 2022 Hub

Československá expedice v Singapuru

SabeRLight-, BOOM a skiter • Foto Sazka

Tento rok je pro CZ/SK Dota 2 scénu zcela vyjímečný. Vůbec poprvé od dob SGC se na velkolepém offline turnaji ukáží dva čeští zástupci: SabeRLight- a BOOM a jedno slovenské želízko - skiter.

Jonáš "SabeRLight-" Volek (TSM) se stal historicky prvním českým hráčem, který si podruhé v řadě zahraje na The International. Minulý rok se Volekovi a jeho spoluhráčům moc nedařilo a ve finále skončili na děleném 13. až 16. místě a odnesli si bezmála 15 000 000 Kč odměnu.

Zajímavá fakta o The International

***

Nenechte si ujít: